"Nella mattinata il calciatore Marco Carnesecchi si è sottoposto a intervento chirurgico in artroscopia per la pulizia meniscale del ginocchio sinistro. L’operazione è andata a buon fine e nei prossimi giorni inizierà l’iter riabilitativo". È questo quanto annunciato dall'Atalanta nel comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale in merito alle condizioni fisiche del portiere.

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Spazio però anche agli altri infortunati: "Oggi per i nerazzurri giornata di scarico e lavoro individuale al Centro Bortolotti. Hien, Kossounou e Pompei hanno svolto lavoro in palestra e individuale in campo. Domani, mercoledì 25 novembre, la squadra di mister Sarri si allenerà al mattino, ore 11:30 a Zingonia (la seduta sarà aperta ai media per i primi 15'), per poi trasferirsi nel pomeriggio a Banja Luka dove giovedì affronterà il Borac per la 4ª giornata della League Phase della UEFA Conference League 2026/27".