TMW La Roma chiude con una vittoria negli scontri diretti. Il paragone con le altre fa impressione

La Roma chiude la Serie A 2025/26 vincendo una sola partita negli scontri diretti tra le migliori 7. Risultati che hanno condizionato pesantemente la corsa dei giallorossi per un posto Champions. Pesa su tutte il 3-3 all'Olimpico contro la Juventus del 1° marzo, soprattutto per le modalità in cui i capitolini si sono fatti raggiungere: avanti 3-1 al 65' erano virtualmente a +7 sulla Vecchia Signora, prima che Boga al 78' e Gatti al 93' cambiassero la storia della partita e del campionato. Unica gioia, il 15 dicembre contro il Como: 1-0 all'Olimpico firmato Wesley.

Questi tutti i risultati dei giallorossi negli scontri diretti:

7ª giornata, Roma - Inter 0-1

10ª giornata, Milan - Roma 1-0

13ª giornata, Roma - Napoli 0-1

15ª giornata, Roma - Como 1-0

16ª giornata, Juventus - Roma 2-1

18ª giornata, Atalanta - Roma 1-0

22ª giornata, Roma - Milan 1-1

25ª giornata, Napoli - Roma 2-2

27ª giornata, Roma - Juventus 3-3

29ª giornata, Como - Roma 2-1

31ª giornata, Inter - Roma 5-2

33ª giornata, Roma - Atalanta 1-1

Gian Piero Gasperini, al termine della partita pareggiata contro l'Atalanta, ha parlato proprio in merito a questa allergia da scontro diretto: A volte ci sono state partite in cui ci siamo trovati in vantaggio come contro Juve e Napoli. Col Milan ottima gara, a Como ci siamo trovati in dieci. Negli scontri diretti abbiamo sempre fatto bene, siamo sempre andati più vicini noi alla vittoria. Poi a volte è una questione di episodi".

Se confrontiamo i risultati della Roma con quelli delle altre 6 negli scontri diretti, si notano davvero tutti i limiti dei giallorossi:



1. Inter 20 punti (12 partite)

2. Milan 19 (10)

3. Napoli 18 (11)

4. Juventus 15 (11)

5. Como 13 (11)

6. Atalanta 12 (11)

7. Roma 7 (12)