Tonfo senza reazione di un Napoli irriconoscibile: al Maradona passa la Lazio (0-2)

Risultato finale: Napoli-Lazio 0-2

Il Napoli alza bandiera bianca: al Maradona passa la Lazio per 0-2. Prestazione irriconoscibile per gli uomini di Antonio Conte, mai come oggi sconnessi mentalmente e protagonisti di tanti errori. In avvio il gol di Cancellieri, poi ad inizio ripresa il bis di Basic, nel mezzo un rigore parato da Milinkovic-Savic. A fine primo tempo gli spettatori fanno capire il loro disappunto, fischiando la squadra di Conte per il brutto pomeriggio, mentre dopo il 90' si sentono cori d'incitamento.

Inizio shock del Napoli: Cancellieri in gol al 6'

Inizio shock per il Napoli: nemmeno 6 minuti di gioco e la Lazio passa in vantaggio. Imbucata di Zaccagni per Taylor, cross per Cancellieri che fa 1-0. Ancora Lazio: Basic a giro, Milinkovic-Savic controlla. La squadra di Conte fatica ad accendersi negli ultimi trenta metri, ma alza il baricentro con il passare dei minuti.

Milinkovic-Savic para il rigore Zaccagni

Gli azzurri fanno girare palla, i ragazzi di Sarri non hanno fretta e sono sono pronti a ripartire in maniera micidiale. Come quando Buongiorno calcia addosso a Noslin sul pressing dell'attaccante, che vince il rimpallo, si fa 40 metri palla al piede e guadagna il rigore. Zaccagni si fa però ipnotizzare da Milinkovic-Savic. Il Napoli ora è scosso. Cancellieri si accentra e calcia, tiro deviato da Buongiorno che impegna ancora Milinkovic-Savic. Al rientro negli spogliatoi il pubblico del Maradona fischia.

Basic fa 0-2: Napoli frastornato

Conte cerca la scossa con cambi pesanti: fuori De Bruyne e Anguissa al 45' dentro Elmas e Alisson Santos. In realtà il primo squillo è ancora della Lazio, con il diagonale di Taylor che sfiora il palo. Arriva il raddoppio al 57': altro errore di Buongiorno in anticipo su Noslin, Nuno Tavares si invola e crossa per Cancellieri, la palla arriva a Basic che batte Milinkovic-Savic. Sarri pensa alla Coppa Italia: fuori Zaccagni, Gila e Cataldi, dentro Dia, Provstgaard e Patric. Il Napoli non c'è: tantissimi errori tecnici, nessun tiro in porta.