TMW L'Inter se ne va. Gli incastri che possono dare lo scudetto a Chivu già la prossima giornata

L'Inter di Cristian Chivu è ad un passo dallo Scudetto, dopo il ko interno del Napoli contro la Lazio ed il successo nerazzurro di ieri sera contro il Cagliari. Al momento sono infatti 12 i punti di vantaggio dell'Inter sul Napoli, con ancora 5 giornate da disputare.

La classifica attuale vede i nerazzurri in vetta e in fuga a quota 78, col Napoli fermo ai 66 della scorsa settimana. Un +12 appunto che aggiunge tranquillità alla già nitida situazione di Lautaro e compagni, viste le sole 5 partite e 15 punti da assegnare nel finale di campionato. E già alla prossima giornata, la 34^, l'Inter potrebbe laurearsi campione d'Italia.

Gli incastri

Il Napoli sarà di scena ancora al Maradona, questa volta contro la Cremonese e giocherà venerdì 24 aprile. L'Inter invece sarà ospite del Torino, domenica 26. In tutto questo ragionamento può rientrare anche il Milan, ma solo battendo domani il Verona. A quel punto Milan e Napoli sarebbero entrambe a 66, quindi equiparate. L'Inter sarà campione d'Italia facendo almeno un punto più del Napoli (ed eventualmente del Milan) alla prossima. Quindi sarà Scudetto matematico con una vittoria nerazzurra e il Napoli (e il Milan) che perde o pareggia. Ma il trionfo potrebbe arrivare anche con un pareggio dell'Inter, nel caso in cui il Napoli dovesse perdere con la Cremonese e il Milan con la Juventus. In caso di stesso risultato fra le tre, invece, tutto sarebbe rimandato alla successiva perché matematica alla mano con 4 partite da giocare e 12 punti in palio, Inter, Napoli e Milan potrebbero ancora arrivare a pari punti e giocarsi così lo spareggio. Ipotesi ai limiti della fantascienza ma comunque potenzialmente possibile.

Ipotizzando il successo del Milan domani contro il Verona, l'Inter sarà campione alla prossima giornata se...

- Vince, il Napoli non batte la Cremonese e il Milan non batte la Juventus

- Pareggia, il Napoli perde con la Cremonese e il Milan perde con la Juventus