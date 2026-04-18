Lazio, Cancellieri: "Possiamo migliorare, giocato bene contro grande squadra"

Protagonista dopo la vittoria ottenuta contro il Napoli, Matteo Cancellieri ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "C'è sempre da migliorare, ho avuto i crampi e devo essere ancora meglio. L'importante è aver fatto il secondo gol, abbiamo avuto tante occasioni in cui potevamo fare meglio: possiamo fare sempre di più, abbiamo giocato una grande partita contro una grande squadra. Lavoriamo un po' su tutto, anche su piccoli dettagli e su come ad esempio attaccare la porta. Oggi è arrivato il gol con ciò che proviamo in allenamento, per mercoledì dobbiamo rimanere umili e pensare a lavorare bene in questi giorni".