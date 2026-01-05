TMW Tutti pazzi per Muharemovic, si muove anche il Lipsia: pronti 25 milioni più bonus

Tutti pazzi per Tarik Muharemovic. Il centrale bosniaco classe 2003 del Sassuolo su cui la Juventus vanta il 50% sulla futura rivendita è oggi giocatore apprezzato in Italia e non solo. Secondo quanto raccolto da TMW, dopo i sondaggi provenienti dalla Premier League è pronto a farsi avanti anche il Red Bull Lipsia con una proposta da 25 milioni di euro più bonus: il club tedesco è alla ricerca di un centrale di prospettiva e ha messo nel mirino il calciatore mancino che gioca in Italia dal 2021.

La società teutonica ha stanziato fondi importanti, ma sa non sarà semplice convincere il Sassuolo ad accettare. Tutt'altro. Negli scorsi giorni l'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali è stato piuttosto chiaro sul tema: "Non dobbiamo venderlo per forza, vogliamo valorizzarlo. Per noi Tarik non ha un prezzo oggi, perché molto dipende da chi ce lo chiede. Ha un grande potenziale, è normale che se arriva un grande club lo ascoltiamo. Poi, però, dobbiamo trovare anche un sostituto". E ancora in un altro passaggio: "Qualche approccio sì, non con il Bournemouth. Con l'Inter sì, ma non ci sono richieste ufficiale. Pure il Bologna l'altra sera mi ha chiesto di Muharemovic".

Classe 2003, 187 centimetri d'altezza e un mancino molto educato, Muharemovic nella prima parte di Serie A ha collezionato quindici presenze e due gol entrambi realizzati nel mese di dicembre. Domani sera salvo imprevisti dell'ultima ora sarà protagonista proprio contro quella Juventus che nell'estate 2021 lo pescò giovanissimo dal Wolfsberger. Sarà al centro della difesa di un Sassuolo che a giugno, dopo averlo ingaggiato un anno prima per affrontare il campionato di Serie B, l'ha riscattato per fargli firmare un contratto valido fino al 30 giugno 2030 e oggi sa di avere in mano un gioiellino che vale molto di più rispetto a quanto speso pochi mesi fa.