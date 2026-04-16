TMW Sassuolo, Carnevali: "Gravina ha svolto un lavoro positivo, il problema non è lui"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato nel corso dell'evento organizzato a Milano, zona San Siro, da Il Foglio, in un momento di riflessione collettiva sullo stato di salute (e di crisi) del calcio italiano.

E Carnevali nel suo intervento dal palco ha sottolineato anche un aspetto che svincola dalla ricerca di un unico colpevole: "Il problema non è Gravina, penso che abbia svolto un lavoro positivo. Poi è chiaro che, davanti a certi eventi, ti devi dimettere. Però il presidente federale, che sarà Malagò, Abete o un altro, deve affrontare tante situazioni complesse. La Lega di Serie A deve essere un po’ il traino, senza però dimenticare le leghe inferiori e il sistema dei dilettanti: è lì che nascono i futuri campioni".

E ancora, però secondo Carnevali è giusto mettere anche un limite al peso della scelta dei dilettanti a proposito dell'elezione del presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio: "Allo stesso tempo, non possiamo pensare che il peso elettorale dei dilettanti sia superiore a quello della Serie A, è impensabile che sia superiore anche quello dell’assocalciatori. Così è difficile tenere in piedi il sistema".

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