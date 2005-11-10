Carnevali: "Risparmiare da qualsiasi parte ma non sui giovani, che sono il futuro della Juve"

L'ad della Juventus Giovanni Carnevali, intervenuto durante l'Assemblea degli azionisti in casa bianconera, ha parlato anche dei giovani e dell'importanza che avranno nella sua era: "Quello che si vuole fare e ottenere il massimo. Il desiderio della Next Gen oggi è costruire una squadra e valorizzare i giocatori che abbiamo e che siamo andati ad acquistare. Per noi conta poco il risultato ma valorizzare questi ragazzi affinché diventino il futuro della Juventus. Vogliamo puntare anche sugli italiani. Il mio pensiero è risparmiare da qualsiasi parte ma non sui giovani, che sono il futuro della Juve".

Sull'Academy:

"Io sto cercando di capire il discorso della Juventus Academy, il progetto e la finalità. Insieme ai miei collaboratori c’è una fase di studio per ottenere un risultato maggiore. Ci sono ad oggi 20 Academy in Italia, di cui 14 in Piemonte e 6 nel resto d’Italia. Le società dei dilettanti devono essere aiutate, talvolta hanno difficoltà. Dobbiamo portare il nostro pensiero per dare supporto, non soltanto legato ai calciatori ma anche alla crescita di queste società. Possiamo dare un contributo. Nei prossimi giorni faremo valutazioni per sviluppare questo discorso".