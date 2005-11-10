Farioli non ha mai allenato in Italia: "Ho avuto la fortuna di girare in tante nazioni"

Il fatto che Francesco Farioli non abbia ancora mai allenato in prima squadra in Italia è un argomento che da diverso tempo fa discutere, anche considerando l'impatto portato dal tecnico italiano nelle ultime realtà da lui allenate, partendo da Nizza per passare all'Ajax (rinato con lui nonostante la delusione del campionato perso in maniera pazzesca) e arrivando fino al Porto, con cui è riuscito a laurearsi campione del Portogallo al primo tentativo.

Girare il mondo è una fortuna

Il tema è stato toccato dallo stesso allenatore nel corso della conferenza stampa della vigilia di Porto-Napoli: "Ho avuto la fortuna di girare in tante nazioni, di trovare club che mi hanno dato un'opportunità 6-7 anni fa per iniziare e altri nel recente passato di vivere esperienze di livello in Europa. Lo scorso anno abbiamo vinto, che è importante per calciatori e allenatori. Più che valutare quello che non ho ancora avuto, valuto la mia esperienza fino ad ora con grande gratitudine per chi mi ha dato questa opportunità".

La risposta sulla Serie A oggi

Ma oggi a Farioli farebbe piacere allenare in Serie A? Questa la risposta data dal mister dei Dragoes: "Ci sono già un sacco di volti nuovi e comunque quelli esperti sono tutti allenatori di grande qualità ed esperienza che hanno dato e continuano a dare tanto al calcio italiano, ci sono mille esempi come il mio amico Alvini. Viviamo a pochi km di distanza e nonostante sia arrivato tardi in A sta facendo benissimo e sta sorprendendo tutti. Poi ci sono altri allenatori esperti come Allegri, toscano come noi, che rappresenta uno dei riferimenti massimi del calcio italiano".

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