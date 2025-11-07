Sassuolo, Carnevali: "Successo dell'Atalanta sull'OM non mi sorprende. Serie A molto competitiva"

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a Sky Sport a margine del 'Football Business Forum' partendo dalla prossima sfida contro l'Atalanta:

La sfida con l'Atalanta?

"Sarà una partita difficile, conosciamo il valore dell'Atalanta e non mi meraviglia la vittoria con l'OM in Champions League. Vedremo cosa riusciremo a fare noi".

La lotta Scudetto potrà andare avanti così fino in fondo?

"Lo spero, credo che il campionato nostro abbia bisogno di competitività. Ci sono squadre forti, si lotterà fino alla fine, penso sia un campionato molto competitivo e non escludo qualche sorpresa".

Andare al Mondiale è fondamentale per tutto il movimento calcistico italiano...

"Penso sia determinante, abbiamo bisogno di una vetrina internazionale come il Mondiale. Per tutti noi, club, squadre e tifosi, è un elemento fondamentale e dobbiamo fare di tutto per riuscirci, abbiamo le possibilità per farcela".