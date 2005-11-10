Carnevali spegne il caso Bremer: "Parole che non vanno bene, lo abbiamo ripreso"
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Dimitri Conti
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Oggi alle 18:33Serie A
autore Dimitri Conti
22.10.2026 18:33Serie A
Il dirigente della Juventus ha parlato nel pre-partita della sfida di Europa League con il Rennes anche della gestione del capitano.
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Tra gli argomenti trattati nel pre-partita di Juventus-Rennes di Europa League dal dirigente bianconero Giovanni Carnevali c'è anche la gestione del caso Bremer fatta dalla società, dopo le forti uscite alla stampa del difensore brasiliano e attuale capitano della Vecchia Signora, a seguito della pessima sconfitta di domenica sera, lo 0-3 subito allo Stadium dalla Lazio.
La risposta del dirigente
Queste le parole di Carnevali a Sky Sport sul 'caso Bremer' nella Juve: "Abbiamo parlato con Bremer e l'abbiamo ripreso, sono dichiarazioni che non vanno bene e lui stesso ha parlato con la squadra. Giusto supportare il mister Spalletti".
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