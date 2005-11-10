Settanta giorni per un colpo "alla Malen". La Juventus nelle mani di Carnevali e Massara

Giornata di riflessioni in casa Juventus dopo il pareggio per 2-2 contro il Rennes in Europa League. Da una parte le risposte che la dirigenza cercava e che sono arrivate direttamente dalla squadra, che ha dimostrato di essere dalla parte di Luciano Spalletti, dall'altra il pensiero rivolto verso le cose che non hanno funzionato e che stanno rendendo l'inizio di stagione della squadra bianconera più complicato del previsto. Il nodo numero uno, pensando a quest'ultimo aspetto, riguarda soprattutto il centravanti.

Settanta giorni al mercato: l'obiettivo è chiaro

La finestra di calciomercato di gennaio è ancora lontana, mancano circa settanta giorni, ma questo tempo servirà tutto alla dirigenza bianconera, per andare a fare un colpo in entrata che possa svoltare la stagione. Un colpo "alla Malen" per intenderci, per più di un aspetto. Il primo, il più importante, è quello relativo ai gol. La Juventus ha un disperato bisogno di un centravanti che segni, senza se e senza ma. Un uomo d'area? Non necessariamente, ma un giocatore in grado di risolvere le partite, anche quelle più sporche.

Il secondo, invece, riguarda la questione economica. La Roma l'anno scorso è riuscita a comprare l'olandese a gennaio, e grazie a quell'acquisto si è guadagnata l'accesso alla Champions League, pagandolo relativamente poco. Ecco, la Juventus dovrà fare lo stesso, visti i problemi legati al bilancio e al Fair Play Finanziario ribaditi anche ieri sera prima della partita da Giovanni Carnevali. Il CEO bianconero e Frederic Massara dovranno dunque già mettersi al lavoro, con settanta giorni di anticipo, per provare a rimediare a un errore, grande, fatto in estate.