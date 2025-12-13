Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Spezia-Modena 0-2, le pagelle: Nieling in gran spolvero, Gliozzi dà il ko

Spezia-Modena 0-2, le pagelle: Nieling in gran spolvero, Gliozzi dà il ko
© foto di Federico Serra
Oggi alle 17:12
Pietro Celeste

Risultato finale: Spezia-Modena 0-2

SPEZIA

Mascardi 6,5 - Preso d'assedio da chiunque. I ventotto tiri del Modena sono la piena testimonianza e senza di lui il risultato sarebbe stato certamente più ampio.

Mateju 5,5 - Le offensive del Modena arrivano da qualsiasi parte, per cui il reparto non fa altro che aggrapparsi al proprio portiere, l'unico sufficiente.

Wisniewski 5,5 - Massolin gli va via e lo bullizza nell'occasione che porta al rigore, poi negato. Di per sé quando il francese naviga da quelle parti è sempre un pericolo.

Felipe Jack 4,5 - Si fa ammonire nel primo tempo, perde palloni in uscita spianando le ripartenze del Modena e lascia anzitempo i suoi in inferiorità numerica. Disastroso.

Candela 5,5 - Non può contenere Zampano, dimenticandosi di ripiegare. Davanti non arriva mai sul fondo.

Nagy 5,5 - Si fa soffiare un pallone sanguinoso nel primo tempo da Santoro, fermato soltanto dal palo. Lento nella manovra e fragile nel filtro, Dal 61' Candelari 5,5 - Si cala nella disfatta senza riuscire a tirarsi fuori.

Kouda 6 - Uno dei più propositivi nella disfatta corale. Corre e prova strappare, specie sulla fascia ove non vede gamba dei compagni. Dal 73' Hristov 5,5 - Abbandonato al destino lì davanti e il canovaccio non cambia.

Bandinelli 6 - Terza partita di fila dopo il lungo infortunio. Ultimo ad arrendersi seppur la gamba ancora gli manchi, oltre al mancato apporto dei compagni.

Beruatto 5,5 - Guarda la targa di Beyuku per tutto il tempo, concedendo ampie praterie su quel versante. Dal 85' Esposito s.v.

Vlahovic 5,5 - Non si accorge che alle sue spalle non c'è nessuno nell'unica occasione avuta. Poco partecipe nella manovra, venendo spesso dimenticato. Dal 73' Di Serio 5,5 - Inserito in un contesto concitato, in cui non riesce a brillare.

Artistico 5,5 - Gli aspetta una gara complicata in cui è costretto a convivere con le spalle alla porta, non esente da colpe nel gol incassato in cui si abbassa. Dal 85' Soleri s.v.

Roberto Donadoni 5 - Il suo Spezia quest'oggi fa acqua da tutti i pori, all'inizio, a gara in corsa e alla fine quando c'è da recuperare. Risultato che avrebbe potuto prendere un distacco maggiore se non fosse stato per l'ultimo baluardo.

MODENA

Chichizola 6 - Inoperoso. Si sporca i guanti nel finale sul mancino docile di Esposito, oltre a un colpo di testa in arretramento, sempre nella ripresa.

Tonoli 6 - Prestazione macchiata da un giallo sciocco visto il minutaggio. Un cartellino pesante siccome era in diffida, dunque salterà la prossima.

Adorni 6,5 - Mai in affanno la retroguardia ospite, alza il muro e si incolla ad Artistico, tappezzandolo e facendogli passare un pomeriggio spiacevole.

Nieling 7 - Un gol in apertura che vale i tre punti, facendosi trovare pronto al posto giusto e al momento giusto. Dietro un muro invalicabile.

Beyuku 6,5 - Ha forza per continuare a spingere anche quando gli altri calano. Beruatto non gli sta dietro, le sue scorribande fanno collassare la difesa.

Pyyhtia 6,5 - I piazzati sono affidati a lui e, al primo corner dalla sinistra arriva il proprio il vantaggio dei canarini. Trame di gioco interessanti e più volta presente nell'area di rigore avversaria. Dal 67' Sersanti 6,5 - Entra e al primo strappo porta all'espulsione di Jack. Sprinta anche nel finale.

Gerli 6 - Ordine con la palla tra i piedi, aggressivo nella fase di non possesso andando a rotazione a prendere il play dello Spezia.

Santoro 6,5 - Il palo gli nega la gioia del gol in un'azione tramutata da difensiva a offensiva in cui è il solo protagonista. Tanta corsa e altrettanti tentativi dalla distanza. Dal 88' Magnino s.v.

Zampano 6,5 - Pendolino sull'out mancina, specie nella prima frazione in cui lo si trova spesso nella trequarti avversaria. Nella ripresa più contenitivo.

Massolin 7 - E' il collante delle manovre modenesi, dando quel tocco di fino e creando sempre la superiorità numerica. Gli manca soltanto la rete per la ciliegina sulla torta. Dal 76' Defrel 6,5 - Va a duello con l'avversario vincendolo e servendo a Gliozzi il pallone del ko.

Mendes 6 - Impensierisce Mascardi in una circostanza in cui non avrebbe potuto fare altrimenti. Spesso defilato dalla manovra. Dal 88' Gliozzi 6,5 - Il primo pallone che tocca lo scarica con il tacco, con il secondo gonfia la rete e al terzo colpisce il palo. Che impatto!

Andrea Sottil 7 - Il suo Modena torna al successo e lo fa con tutta la fame di questo mondo, contro una squadra in salute seppur in stato deficitario di classifica. Amministra la partita fin dalle prime battute, andando continuamente a mille orari.

