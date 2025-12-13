Serie B, 16ª giornata: i finali dei match delle 15. Il Venezia schianta il Monza nella ripresa

Si sono chiude le cinque gare iniziate alle ore 15 e valide per la 16ª giornata del campionato di Serie B. Dopo quello del Palermo ieri sera nell'anticipo del 'Barbera' contro la Sampdoria, il successo e in conseguenti tre punti arrivano anche per Juve Stabia, Padova, Modena e Venezia che superano, rispettivamente Empoli, Reggiana, Spezia e Monza. Finise a reti inviolate Sudtirol-Bari, con i padroni di casa in inferiorità numerica dal 25' del primo tempo. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:

SERIE B, 16ª GIORNATA

Palermo-Sampdoria 1-0

29' Le Douaron

Juve Stabia-Empoli 2-0

12' Giorgini, 63' Carissoni

Reggiana-Padova 1-2

36' Sgarbi (P), 49' Reinhart (R), 76' Seghetti (P)

Spezia-Modena 0-2

5' Nieling. 90' Gliozzi

Sudtirol-Bari 0-0

Venezia-Monza 2-0

49' Kike Perez, 56' rig. Adorante

Sabato 13 dicembre

Ore 17.15 - Catanzaro-Avellino

Ore 19.30 - Cesena-Mantova

Domenica 14 dicembre

Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella

Ore 17.15 - Pescara-Frosinone

CLASSIFICA

Frosinone 31

Monza 31*

Venezia 29*

Palermo 29*

Modena 29*

Cesena 27

Catanzaro 22

Juve Stabia 22*

Padova 21*

Empoli 20*

Reggiana 20*

Avellino 20

Carrarese 16

Bari 16*

Südtirol 15*

Virtus Entella 15

Spezia 14*

Mantova 14

Sampdoria 13*

Pescara 10

* una gara in più