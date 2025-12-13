Serie B, 16ª giornata: i finali dei match delle 15. Il Venezia schianta il Monza nella ripresa
Si sono chiude le cinque gare iniziate alle ore 15 e valide per la 16ª giornata del campionato di Serie B. Dopo quello del Palermo ieri sera nell'anticipo del 'Barbera' contro la Sampdoria, il successo e in conseguenti tre punti arrivano anche per Juve Stabia, Padova, Modena e Venezia che superano, rispettivamente Empoli, Reggiana, Spezia e Monza. Finise a reti inviolate Sudtirol-Bari, con i padroni di casa in inferiorità numerica dal 25' del primo tempo. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
SERIE B, 16ª GIORNATA
Palermo-Sampdoria 1-0
29' Le Douaron
Juve Stabia-Empoli 2-0
12' Giorgini, 63' Carissoni
Reggiana-Padova 1-2
36' Sgarbi (P), 49' Reinhart (R), 76' Seghetti (P)
Spezia-Modena 0-2
5' Nieling. 90' Gliozzi
Sudtirol-Bari 0-0
Venezia-Monza 2-0
49' Kike Perez, 56' rig. Adorante
Sabato 13 dicembre
Ore 17.15 - Catanzaro-Avellino
Ore 19.30 - Cesena-Mantova
Domenica 14 dicembre
Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella
Ore 17.15 - Pescara-Frosinone
CLASSIFICA
Frosinone 31
Monza 31*
Venezia 29*
Palermo 29*
Modena 29*
Cesena 27
Catanzaro 22
Juve Stabia 22*
Padova 21*
Empoli 20*
Reggiana 20*
Avellino 20
Carrarese 16
Bari 16*
Südtirol 15*
Virtus Entella 15
Spezia 14*
Mantova 14
Sampdoria 13*
Pescara 10
* una gara in più