Parma, Valeri: "Viviamo un buon momento, ora bisogna dare continuità"

Nel pre gara di Parma-Lazio, Emanuele Valeri è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

Avete trovato una quadra ora? Due vittorie nelle ultime tre gol sono importanti:

“Sicuramente diciamo che è un buon momento per noi, due vittorie nelle ultime tre. Dobbiamo dare continuità a risultati che sono importanti in chiave salvezza”.

Tutti gol da dentro l’area, Carlos Cuesta vi chiede magari di tirare di più da fuori?

“Sicuramente possiamo limare e migliorare in qualcosa, io credo che dobbiamo essere un po’ più cinici, tirando anche meno fa facendo più gol”.

Lavorate moltissimo sulle palle inattive. Il mister vi chiede di insistere su questo aspetto?

“Si, le proviamo tantissimo in allenamento. Il mister è specializzato in queste cose qua e si vede. Lo ascoltiamo, sulle palle inattive siamo forti e possiamo sfruttarle per fare più gol”.