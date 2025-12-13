Pescara-Frosinone, i convocati di Alvini: otto indisponibili per la gara in Abruzzo
Attraverso i propri canali ufficiali il Frosinone ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Massimiliano Alvini per la gara in programma domani contro il Pescara, valida per la 16ª giornata del campionato di Serie B.
Portieri: Palmisani, Pisseri, Sherri
Difensori: Biraschi, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Gelli J., Marchizza, Monterisi, Oyono A., Oyono J.
Centrocampisti: Calò, Cichella, Corrado, Gelli F., Grosso, Kone, Koutsoupias
Attaccanti: Ghedjemis, Kvernadze, Masciangelo, Raimondo, Vergani, Zilli
Non convocati - Lolic, Dixon, Hegelund, Raychev, Ndow, Barcella, Selvini
Infortunati - Gori: lesione menisco laterale ginocchio destro.
