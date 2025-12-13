Serie C, 18ª giornata: i finali dei match delle 14:30. Vittoria in rimonta per la Salernitana

Sono appena terminati i sei match iniziati alle 14:30 e validi per la 18ª giornata del campionato di Serie C. Nel Girone A finisce 1-1 Lumezzane-Lecco, mentre nel Girone B finisce in parità senza reti all'attivo Gubbio-Torres. Perde, invece, il Perugia sul campo del Campobasso. Infine nel Girone C vittoria in rimonta della Salernitana a Picerno, mentre Cavese-Siracusa e Trapani-Cosenza terminano entrambe 1-1. Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate dei raggruppamenti:

SERIE C - 18ª GIORNATA

GIRONE A

Lumezzane-Lecco 1-1

13' Caccavo (Lu), 45'+1 Furrer (Le)

Sabato 13 dicembre

Ore 17:30 - Alcione Milano-Virtus Verona

Ore 17:30 - Renate-Trento

Domenica 14 dicembre

Ore 12:30 - Inter U23-Giana Erminio

Ore 14:30 - Cittadella-Novara

Ore 14:30 - Dolomiti Bellunesi-Union Brescia

Ore 14:30 - Pergolettese-Vicenza

Ore 17:30 - Ospitaletto Franciacorta-Pro Vercelli

Ore 17:30 - Triestina-Albinoleffe

Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-Pro Patria

Classifica - Vicenza 43, Lecco 34*, Union Brescia 30, Cittadella 28, Inter U23 27, Alcione Milano 27, Pro Vercelli 24, Trento 23, Giana Erminio 23, Renate 21, Dolomiti Bellunesi 21, Lumezzane 21*, Novara 20, AlbinoLeffe 18, Arzignano Valchiampo 18, Ospitaletto 16, Pergolettese 15, Virtus Verona 14, Pro Patria 12, Triestina -5

* una gara in più

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Juventus Next Gen-Pianese 0-0

Campobasso-Perugia 1-0

24' Bifulco

Gubbio-Torres 0-0

Sabato 13 dicembre

Ore 17:30 - Forlì-Carpi

Domenica 14 dicembre

Ore 14:30 - Pontedera-Sambenedettese

Ore 14:30 - Ternana-Bra

Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Ascoli

Lunedì 15 dicembre

Ore 20:30 - Arezzo-Pineto

Ore 20:30 - Vis Pesaro-Ravenna

Classifica - Ravenna 41*, Arezzo 38, Ascoli 32, Guidonia Montecelio 25, Carpi 25, Pineto 24, Campobasso 22*, Pianese 22*, Forlì 21, Vis Pesaro 21, Juventus Next Gen 20*, Ternana 19, Gubbio 19*, Livorno 18*, Sambenedettese 17, Bra 14, Perugia 12*, Pontedera 12, Torres 1*

*una gara in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Cavese-Siracusa 1-1

45'+5 Parigini (S), 51' Orlando (C)

Picerno-Salernitana 1-2

41' Pugliese (P), 68' Ferrari (S), 90'+7 Longobardi (S)

Trapani-Cosenza 1-1

20' Beretta (C), 43' Canotto (T)

Domenica 14 dicembre

Ore 12:30 - Atalanta U23-Sorrento

Ore 14:30 - Potenza-Catania

Ore 17:30 - Benevento-Giugliano

Ore 17:30 - Casertana-Latina

Ore 20:30 - Team Altamura-Audace Cerignola

Lunedì 15 dicembre

Ore 20:30 - Crotone-Casarano

Ore 20:30 - Foggia-Monopoli

Classifica - Catania 37, Benevento 35, Salernitana 35*, Cosenza 33*, Casertana 29, Casarano 25, Monopoli 24, Potenza 24, Crotone 24, Trapani 23*, Audace Cerignola 23, Atalanta U23 22, Team Altamura 19, Cavese 18*, Sorrento 17, Giugliano 15, Siracusa 15*, Latina 15, Foggia 15, Picerno 13*

* una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva