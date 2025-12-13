Venezia-Monza 2-0, le pagelle: Perez immenso; Carboni spaesato

Venezia-Monza 2-0



VENEZIA

Stankovic 6 - Non viene praticamente mai chiamato seriamente in causa.

Schingtienne 6 - Dalla sue parti no si corrono particolari apprensioni.

Svoboda 6,5 - Amministra alla grande la propria difesa, facendosi sentire anche in avanti.

Sverko 6 - Svolge il proprio compito a dovere, senza perplessità o pericoli. Dal 93' Korac sv



Hainaut 6,5 - Agisce bene sul proprio out specie nella prima metà di gioco, facendo scaturire grattacapi continui ai brianzoli.

Perez 7,5 - Fa sentire eccome il suo peso in mezzo al campo, giostrando alla perfezione ed approfittando della dormita di Carboni sull'1-0. Dall'84' Duncan sv

Busio 7 - I suoi filtranti trovano sempre immobili i difensori ospiti, i quali non riescono ad arginare le sue geometria.

Doumbia 7 - Prestazione più che convincente per lui, al quale manca solo la ciliegina del gol sulla torta.

Bjarkason 6 - Partita ordinaria per l'esterno, che non crea particolari pericoli. Dal 75' Sagrado sv

Yeboah 6 - Si muove bene tra le linee, ma si divora fin troppi gol. Dall'84' Compagnon sv



Adorante 6 - Non punge come il suo solito, ma ha il merito di trasformare con glacialità il rigore del raddoppio. Dal 75' Fila sv

Giovanni Stroppa 8 - Partita tatticamente perfetta per il navigato condottiero veneziano, capace di bloccare gli avversari con le sue trame e di colpirli a dovere. Il Venezia alza la voce e dimostra di esserci per la promozione ed il merito è anche (e soprattutto) suo.

MONZA

Thiam 6 - Non ha particolari colpe sui gol subiti.

Izzo 7 - Se non fosse per lui finirebbe molto peggio per i suoi. Ottimo sia in fase difensiva che in quella offensiva. Dal 74' Lucchesi sv

Ravanelli 5,5 - Latita al centro della difesa, dove gli avanti veneziani si inseriscono con fin troppa facilità.

Carboni 4 - Dopo un primo tempo di amministrazione, perde completamente la bussola, regalando il vantaggio ed il rigore del raddoppio agli avversari.

Birindelli 5,5 - Partita alternante per lui. Parte insicuro, poi cresce, per poi spegnersi definitivamente, come tutti i suoi.

Obiang 5,5 - Oggi appare meno lucido del suo solito, facendo mancare peso e geometrie a centrocampo. Dall'87' Maric sv

Colombo 5,5 - Subito ammonito, non fa sentire la propria presenza.

Azzi 6 - E' uno dei più vivi tra i biancorossi, specie nella ripresa.

Ciurria 5,5 - Fa mancare di discese e pericoli la propria fascia. Dal 74' Galazzi sv

Mota 5 - Oggi è la propria brutta copia. Manca di precisione ed incisività ed in più si divora un gol praticamente già fatto a due passi da Stankovic. Dal 63' Keita Balde 5,5 - il suo ingresso avrebbe dovuto dare più vivacità, ma così non è.

Alvarez 5 - Un ombra in tutto e per tutto. Oltre a non trovare la porta, fa mancare anche sponde opportuna e peso specifico in avanti, sembrando spesso fin troppo nervoso. Dal 63' Petagna 5,5 - Dal suo ingresso non ne esce nulla o quasi

Paolo Bianco 5 - La sua truppa fatica a trovare le giuste quadre in una gara delicata come quella del "Penzo", dimostrando di tremare quando non dovrebbe. La vittoria ora manca da 3 giornate consecutive, col rischio di far rompere un giocattolo che sembrava molto più che perfetto.