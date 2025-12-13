Lazio, Pellegrini: "Servirà il 110% per vincere, affrontiamo una squadra difficile"

Il difensore della Lazio Luca Pellegrini è intervenuto prima di Parma-Lazio ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa vi chiede Sarri per superare le difficoltà in trasferta?

“Sicuramente segnare di più, dobbiamo essere bravi perché questo è un campo difficile con una squadra difficile da affrontare. Ha fatto grandi risultati in casa contro le big, dovremmo dare il 110% per vincere”.

Quanto insiste Sarri nell’essere propositivi a prescindere dal ruolo?

“E’ una chiave, l’importante è fare le cose con un senso. I dati sono relativi a sè stessi, basta che qualcuno calci tre volte facendo tre gol e va bene lo stesso”.

Appena diventato padre, come arrivi a questa partita? Riposato?

“Diciamo che la compagna e il bambino sono entrambi super, arrivo riposato”.