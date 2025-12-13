Reggiana-Padova 1-2, le pagelle: Gondo delude, Sgarbi e Seghetti top
Risultato finale: REGGIANA-PADOVA 1-2
REGGIANA
Motta 5 - L'errore sul tiro di Harder è pesante perché la palla finisce sul piede di Seghetti che trasforma l'1-2.
Quaranta 5.5 - Sbaglia tantissimo con i piedi.
Magnani 6 - Sempre il più esperto e il più carismatico, qualche sbavatura ma è il migliore.
Papetti 5.5 - Non brilla neanche lui, soffre la catena di sinistra del Padova.
Marras 5 - Nervosissimo, sbaglia tanto e non incide. Prende un giallo ingenuo che gli farà saltare la prossima sfida. Dal 73' Rover 5.5 - Anche lui non riesce ad incidere.
Bertagnoli 6 - Tanta corsa e una discreta tecnica, non riesce però a lasciare il segno come dovrebbe. Dall'86' Mendicino sv.
Reinhart 6.5 - Segna un gol bellissimo che pareggia la sfida momentaneamente, ma che si rivela inutile.
Bozzolan 6 - Bene nel primo tempo, cala nel secondo. Mette tantissimi cross.
Tavsan 6 - Il migliore in attacco, spesso imprevedibile, crea superiorità con i suoi dribbling. Dal 69' Lambourde 5 - Tocca pochissimi palloni, mai al centro del gioco.
Portanova 5 - Sbaglia tantissimo, troppo spesso nervoso e poco lucido.
Gondo 5 - Pochi tiri e pochi duelli vinti, non è il miglior Gondo. Dall'86' Basili sv.
Davide Dionigi 5.5 - La Reggiana domina solo quando è sotto nel risultato, appena trova l'1-1 si spegne di nuovo e si consegna all'avversario.
PADOVA
Sorrentino 6 - Non può nulla sul gol, per il resto si fa trovare pronto quando serve.
Sgarbi 7 - Segna un gol importante, ma non solo. Domina in difesa con grande sicurezza, il migliore dei suoi.
Faedo 6.5 - Molto bravo anche lui, guida un reparto che difficilmente va in sofferenza.
Perrotta 6 - Meno appariscente ma il suo lavoro senza palla è importante. Dall'83 Villa sv.
Capelli 6.5 - Mette un assist bellissimo per l'1-0, molto importante il suo lavoro.
Harder 6.5 - Propizia il 2-1 con un bel tiro dalla distanza. Per il resto tanta corsa e dinamismo.
Crisetig 6.5 - Metronomo del centrocampo, ogni pallone che passa dai suoi piedi arriva sempre a destinazione. Dall'83' Baselli 5.5 - Fa in tempo a farsi ammonire in maniera ingenua.
Barreca 6 - Non è decisivo come il suo opposto ma è importante comunque la sua prestazione. Dal 57' Ghiglione 6 - Ingresso ordinato il suo.
Varas 5.5 - Un po' troppo disordinato questo pomeriggio. Dall'84 Belli sv.
Gomez 6 - Prima da titolare per lui con la maglia del Padova. Cresce nel secondo tempo. Si incarica di tutti i piazzati. Dal 74' Seghetti 7 - Entra e in due minuti sfiora il vantaggio e segna il 2-1. Ingresso famelico il suo.
Bortolussi 5.5 - Molto poco coinvolto, lotta tanto ma non tira mai.
Matteo Andreoletti 6.5 - Il Padova sa soffrire e pungere quando serve. Prestazione matura per una squadra che in trasferta si esalta.