Live TMW Cremonese, Vandeputte: "Ci è mancato qualcosa. Rigore? Dalla panchina sembrava mani"

17.20 - 17.15 - Il centrocampista della Cremonese, Jari Vandeputte, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Torino, valida per la quindicesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

La sconfitta è meritata?

“Forse è giusta, sì, non abbiamo reagito nel modo in cui avremmo voluto. Ce lo eravamo detti in spogliatoio, ci abbiamo provato con tanto possesso palla ma ci è mancato qualcosa negli ultimi metri senza essere pericolosi davanti. Non è andata bene, abbiamo sbagliato soprattutto il primo tempo nella gestione del pallone”

Cosa vi è mancato?

“Negli ultimi metri la convinzione di far male. Nel primo tempo siamo stati pericolosi e creato occasioni, ma ci è mancato il gol. Andiamo avanti”

Ha rivisto il tocco di Simeone?

"Dalla panchina mi sembrava rigore, vedevo un tocco di mano. Ma non l'ho rivisto, è inutile dire altro. Mi sembrava di sì, ma potrei sbagliarmi"

Sembravate un po' appagati...

"Sappiamo che sono tutte battaglie, il Toro aveva bisogno di punti. Dopo il gol non siamo riusciti a reagire, ma non abbiamo sottovalutato l'impegno. Abbiamo un obiettivo importante, l'abbiamo affrontata come tutte. Loro sono stati aggressivi e bravi nel primo tempo a provare a colpirci sui nostri errori. Noi dovevamo fare di più. Dovevamo essere più cattivi"

Vi ha dato fastidio la posizione di Vlasic?

"Sapevamo che va in giro in cerca di spazi per fare giocare la squadra, è un dettaglio sul quale dovevamo stare attenti. Il cambio di posizione con Bondo è stato per giocare più palla"