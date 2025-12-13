Ternana penalizzata. Morcella: "Sanzione legata alla precedente gestione. Ferrero via"
Nella giornata di ieri il TFN ha comminato cinque punti di penalizzazione alla Ternana a causa di alcuni adempimenti societari. Sul tema si è espresso Manlio Morcella, legale della famiglia Rizzo proprietaria della società:
“Voglio chiarire che i 5 punti di penalizzazione sono da attribuire alle gestioni antecedenti a quella della Famiglia Rizzo. Ribadisco che la Famiglia Rizzo ha la ferma intenzione di allontanare dalla società non solo la signora Pucci, ma anche Massimo Ferrero.
Per evitare fraintendimenti che vengono spesso strumentalizzati, tengo a anche precisare che il dottor Forti ha accettato l’incarico già in sede assembleare”.
