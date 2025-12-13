Salernitana, Raffaele: "Le critiche fanno parte del gioco, oggi altra prova positiva"

Soddisfatto mister Giuseppe Raffaele al termine della vittoria esterna contro il Picerno. Ecco quanto ha dichiarato il tecnico in conferenza: «Siamo andati sotto alla fine del primo tempo, ma l’abbiamo ribaltata con merito. La porta sembrava stregata, ma nella ripresa è stato un vero assedio. Abbiamo rischiato solo in un paio di occasioni. Le partite vanno analizzate con equilibrio. Se costruisci almeno quattro chance per passare in vantaggio e ti ritrovi sotto ci sta andare un attimo in affanno. Ma non ho mai avuto dubbi sulle doti del gruppo, la Salernitana ha un organico forte e lo stiamo dimostrando. Questa è una di quelle vittorie che danno peso e morale, anche in un momento in cui non siamo lineari e con diverse assenze. Ho scelto Quirini per il ritmo e Longobardi per dare energia sulla fascia. Bene anche chi è subentrato, da Achik a Ferraris, fino a Liguori e Ferrari che hanno avuto questa occasione dal primo minuto. Non commento le voci sulle critiche che mi rivolgono, quando accetti di allenare la Salernitana sai bene a cosa vai incontro.

Io so che dal primo giorno di ritiro ho visto gente che si comporta in modo corretto e professionale. I fischi fanno parte del gioco, ma ricordiamoci sempre che siamo stati in testa per 14 giornate e che ora non mi abbatto e guardo avanti con fiducia. Ci sono club altrettanto blasonati che ci stanno provando da anni, la promozione non arriva per grazia ricevuta sebbene il blasone di Salerno meriterebbe contesti differenti e lo sappiamo. La prestazione mi è piaciuta nonostante il gol subito che resta l’unico neo. Il Picerno è ultimo ma mette in difficoltà chiunque. Ora dobbiamo essere più forti della malasorte e trovare continuità. I ragazzi si impegnano, quando non vinciamo soffrono anche loro. Con il Trapani avevamo fatto bene. In un campionato lungo capitano momenti di flessione. Inglese lo valuteremo nei prossimi giorni, vi assicuro che non stava bene".