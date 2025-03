Casadei non ha dubbi: "Il mio obiettivo è riuscire a vestire la maglia della Nazionale"

Ogni calciatore ha dei traguardi che vuole raggiungere e Cesare Casadei non ha dubbi su quali siano. Ai microfoni di DAZN il centrocampista del Torino ha confidato: "Il mio sogno, che però è più un obiettivo, sicuramente è riuscire a vestire la maglia della Nazionale, sarebbe una grande cosa".

Stare in Inghilterra, lontano dall'Italia e da casa, le ha dato tanto?

"Qualsiasi tipo di esperienza mi ha aiutato a essere il giocatore e la persona che sono oggi. Per me è stata molto importante, ho passato 2 anni con molti alti e bassi, ma mi ha aiutato tanto a crescere, sia come persona che come giocatore".

Chi sono i suoi idoli?

"Ci sono molti giocatori a cui mi ispiro, uno di questi è Valverde, malgrado abbiamo caratteristiche un po' diverse, mi piace il suo stile di gioco, le caratteristiche sia fisiche che tecniche, è fenomenale. Poi penso a Milinkovic-Savic, è stato uno dei miei punti di riferimento per caratteristiche fisiche, tecniche e per le qualità di inserimento. Ho preso molto spunto da lui per come gioca".

Ci racconti il suo primo gol in Serie A?

"È stato bello, un'emozione che non potrò mai dimenticarmi. Lo stavo cercando, ma, a prescindere da quello, il gol è sempre bello. Non deve però compromettere tutta la prestazione, nel senso che se lo cerchi sempre poi ne viene meno di molte altre cose, deve arrivare da solo e quando è così è sempre bellissimo".