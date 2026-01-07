Cassano celebra il Napoli: "Ora è una squadra completa, il gioco più bello di tutta l'era Conte"

Antonio Cassano celebra il Napoli a Antonio Conte. Nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol, l'ex fantasista ha commentato: "La cosa più bella di Politano è che a un certo punto non giocava - riporta TuttoNapoli.net -. Lui è rimasto con la spina attaccata, l'allenatore gli ha fatto capire che ha fiducia in lui, l'ha rimesso in lui da quinto che per un'ala è tanta roba perché deve fare la doppia fase.

Per me le chiavi del Napoli, però, vanno sempre date all'allenatore. Probabilmente in tutta l'era Conte questo è il gioco più bello. Da Bologna in poi, quindi. Questo è il calcio più bello di tutte le squadre di Conte. Ora non ti aspetta più, ti viene a prendere uomo a uomo, attaccano in tanti, se c'è da difendere difende. Ora il Napoli è una squadra completa. Sanno tutti cosa fare e poi tutti quelli che entrano rendono al massimo".