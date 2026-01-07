Lo sfottò di Cassano: "Leao mi ricorda Richarlison: fa qualche gol, ma resta una pippa"

Intervenuto come di consueto a Viva El Futbol, l'ex attaccante rossonero Antonio Cassano si è scagliato nei confronti di Massimiliano Allegri, del gioco del Milan e, in particolare, di Rafael Leao. Questo un estratto delle sue dichiarazioni sul Diavolo sul gol di Leao a Cagliari:

"Leao può anche fare cinque o sette gol, non me ne frega niente: a Cagliari l’altro giorno è stato impalpabile. Non sa giocare spalle alla porta. Il problema è lo status che lui si mette e che gli altri gli hanno messo. I numeri te li puoi mettere nel culo, non me ne frega niente dei numeri: anche Inzaghi aveva i numeri ed era scarso. Sai chi mi ricorda Leao? Richarlison, fa qualche gol ma è una pippa, è dissociato dal mondo. Leao è una pippa: non c’entra niente con il gioco del calcio".