Cassano: "Barella male da due anni, col Bodø inguardabile. E l'Inter deve cambiare modulo"

Antonio Cassano, intervenuto nella puntata speciale di Viva El Futbol dedicata alla Champions League, non ha usato mezzi termini nel giudicare il momento dell’Inter dopo l’eliminazione per mano del Bodø/Glimt. Nel mirino è finito soprattutto Nicolò Barella, bersaglio di una critica durissima.

“Io ho un’idea su Barella, la conoscete, ma è da due anni che sta facendo male. Almeno prima correva, si dava da fare. È stato inguardabile col Bodø, ha sbagliato tre o quattro cross da fermo. Una roba improponibile”, ha detto Cassano, sottolineando come la prestazione in Europa abbia certificato, a suo dire, un calo che non è più episodico.

Allargando il discorso al quadro generale, l’ex attaccante ha puntato il dito contro la struttura stessa dell’Inter, parlando apertamente di fine ciclo: “Serve aria pulita, il ciclo del 3-5-2 è finito. Alcuni giocatori vanno in scadenza, li devi vendere per mettere gente seria”. Un messaggio chiaro alla dirigenza nerazzurra, chiamata – secondo Cassano – a rinnovare profondamente lo zoccolo duro della squadra.