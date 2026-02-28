Genoa, De Rossi: "La partita più difficile del campionato, spero non vinca il migliore"

Le parole di Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Inter. "E' una partita importantissima, un avversario difficile da battere qui. Spero che sia una bella partita e spero che non vinca il migliore. Tutti quanti devono sapere cosa fare in fase difensiva, bisogna correre e correre insieme. I giocatori di qualità sono un vantaggio per la squadra, sono molto disponibili al sacrificio e siamo pronti ad inserirne altri".

Merita un risultato con una grande, cosa senti di trasmettere ai ragazzi?

"E' la partita più difficile del campionato, ci vuole grande carattere e personalità. Dobbiamo essere molto bravi ad affrontare il blocco basso con ordine, dobbiamo difendere da provinciali e dare sfogo ai nostri giocatori di qualità. Servirà la partita perfetta".