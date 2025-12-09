Il retroscena di Cassano: "Consigliai Iraola alla Fiorentina". E lui ride: "Forse ha i suoi contatti..."

In compagnia di Lele Adani e Nicola Ventola, Antonio Cassano in estate ha raccontato di aver consigliato alla Fiorentina un allenatore specifico, prima dell'ingaggio di Stefano Pioli. Il suo nome? Andoni Iraola, tecnico del Bournemouth, che è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio. E dal vivo, su un telefonino, è stato mostrato il passaggio tramite video in cui l'ex attaccante di Milan, Inter e Roma ha fatto questa confidenza.

"Ho mandato un messaggio a Daniele Pradè, com'è come non è, eccetera", raccontava qualche mese fa FantAntonio a 'Viva El Futbol', a proposito del contatto diretto con il direttore sportivo della Fiorentina che si è dimesso lo scorso 1 novembre. "Gli ho detto: 'Visto che Palladino è andato via - il giorno dopo gli ho scritto - fai di tutto per andare a prendere Andoni Iraola del Bournemouth'". Attestato di stima e preghiera, in un certo senso, di Cassano al dirigente viola allora. "Lui l'ha contattato anche, mi ha detto: 'Ci ho parlato, è complicato che possa venire'. Poi probabilmente me l'avrà detto anche per farmi felice, non lo so".

"Però io gli ho dato questo consiglio, perché è incredibile che ci siano tante squadre che vanno a prendere sempre o allenatori italiani o da zuppa a pan bagnato. E io gli ho scritto: 'Vai a prendere Andoni Iraola, che è un fenomeno'. È uno che ha grande personalità, che fa giocare le squadre in modo europeo", ha ribadito Cassano. E sorpresa delle sorprese, il tecnico delle Cherries non ha nascosto di aver già sentito parlare del video in questione: "Tiago (Pinto, il direttore sportivo, ndr) mi ha parlato del video", e trattiene la risata. "Ma non l'avevo visto prima e sono davvero sorpreso. Non so, forse ha ancora i suoi contatti a Madrid, Antonio, no? Magari gli hanno detto qualcosa", sorride Iraola.

Nessuna conferma del contatto con Pradè in estate, però. "Ma sono davvero grato perché sento che mi valorizzano lì. Non ho mai allenato grandi club, non ho vinto molti titoli. Ma sono molto felice del mio percorso come allenatore. E che un giocatore come è stato Cassano parli così di me. Sì, cosa posso dire? Ha giocato nei migliori club del mondo, quindi conosce il gioco ad alto livello e lo apprezzo", la conclusione di Iraola.