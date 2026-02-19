Avellino, restroscena su Pagliuca: per il dietrofront potrebbe aver inciso il volere della squadra

La voglia di Davide Ballardini di rimettersi in gioco, di tornare nel proprio ambiente e conquistarsi la conferma direttamente sul campo, ha avuto un peso decisivo nella scelta finale della proprietà. È stata questa determinazione a orientare l’ago della bilancia.

Da un lato c’era Guido Pagliuca, che per accettare l’incarico all’Avellino aveva posto condizioni precise: un contratto almeno pari, per cifre e durata, a quello in essere con l’Empoli, oltre alla richiesta di poter portare con sé cinque membri del proprio staff. Una trattativa strutturata, con paletti chiari e un investimento economico significativo per il club.

Dall’altro lato, invece, Davide Ballardini ha avanzato una proposta molto diversa. Di propria iniziativa ha messo sul tavolo un accordo limitato a questo finale di stagione, con un’opzione bilaterale per prolungare eventualmente il rapporto. Una soluzione più snella, meno onerosa nell’immediato e fondata sulla volontà di giocarsi tutto nei prossimi mesi.

Anche sotto il profilo economico, al momento del conteggio complessivo, questi dettagli hanno inciso. La dirigenza avrebbe così deciso di abbandonare la pista Pagliuca, scelta sulla quale – secondo alcune voci riportate da Il Mattino – avrebbe pesato anche la contrarietà di qualche elemento della rosa al suo possibile arrivo. Una versione, però, tutta da verificare, che potrebbe essere emersa solo come suggestione finale in una trattativa chiusa nelle ultime ore, quasi sul filo della notte di carnevale.