Hellas, Sammarco: "Serdar tornerà quanto prima. Lirola ne avrà per qualche settimana"

Nel corso della sua conferenza stampa odierna, il tecnico del Verona Paolo Sammarco ha parlato della situazione legata all'operazione di Serdar: "Ho fatto un in bocca al lupo a Suat, siamo sicuri che tornerà forte quanto prima. Vanno fatti i complimenti al ragazzo per aver provato a darci una mano, evidentemente il problema non era così piccolo come sembrava, è arrivato al punto che non ce la faceva più. Adesso non so nello specifico se sia peggiorato o se sia successo qualcosa, però il fatto è che ha provato a dare una mano per quanto poteva".

I tempi di recupero degli infortuni meno gravi?

"Lirola ha un problema muscolare, ne avrà per qualche settimana. Lovric dovrebbe essere sulla via del recupero. Bernede ha un problema alla caviglia e vorremmo sperare che possa essere davvero a posto prima di rimetterlo in campo. Sta migliorando, ma ancora non abbiamo tempi certi".

