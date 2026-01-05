Espirito Santo accoglie Castellanos al West Ham: "Può avere un impatto immediato"

Da oggi Valentin Castellanos è ufficialmente un nuovo calciatore del West Ham. Anche la Lazio ha annunciato l'addio del 'Taty', accolto a Londra dall'allenatore Nuno Espirito Santo con le seguenti dichiarazioni: "Siamo in una fase di riequilibrio della rosa. Sono arrivati due giocatori, Taty e Pablo, che considero ottime opzioni, elementi che possono dare una mano. Abbiamo bisogno dell'aiuto dei nuovi arrivati, ma siamo noi a dover migliorare e raddrizzare la situazione".

"Sono due giocatori che - le sue parole riportate da LaLazioSiamoNoi.it - credo fermamente possano portare novità alla squadra. Abbiamo valutato tantissimi nomi, ma Pablo e Taty sono quelli che personalmente ritengo possano avere un impatto immediato. Per noi allenatori e per i club, queste sono buone occasioni per cercare di riequilibrare i valori".

"È la nostra prima finestra di mercato. Dobbiamo cercare di non sbagliare. Sono giocatori che arrivano con uno scopo, con l'intenzione di aiutare davvero, che abbiano il coraggio di unirsi a noi in questa situazione. Devono essere coraggiosi e noi dobbiamo assicurarci che arrivino con un obiettivo. Taty e Pablo ce l'hanno".