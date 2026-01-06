Castellanos in campo 90' ma il West Ham perde ancora: il Nott. Forest passa in rimonta

Un esordio da dimenticare per Valentin Castellanos con la sua nuova squadra. Il West Ham perde anche contro il Nottingham Forest, in casa, e affonda sempre più in classifica: sono 7 le lunghezze di distanza della squadra di Espirito Santo dalla zona salvezza e dal quartultimo posto, occupato proprio dall'ex club dell'allenatore portoghese oggi alla guida dei londinesi.

Eppure la sfida si era messa bene, con l'autorete di Murillo ad aprire i giochi nel primo tempo. Nella ripresa, dopo la rete annullata a Summerville con il VAR, gli Hammers si sono disuniti; pochi minuti dopo è arrivato il pareggio dell'ex viola Dominguez e a un minuto dalla fine Gibbs-White ha trasformato un rigore che vale tre punti pesantissimi per gli uomini di Dyche.

Martedì 6 gennaio

West Ham - Nottingham Forest 1-2

Mercoledì 7 gennaio

Bournemouth - Tottenham (ore 20.30)

Brentford - Sunderland (ore 20.30)

Crystal Palace - Aston Villa (ore 20.30)

Everton - Wolverhampton (ore 20.30)

Fulham - Chelsea (ore 20.30)

Manchester City - Brighton (ore 20.30)

Burnley - Manchester United (ore 21.15)

Newcastle - Leeds (ore 21.15)

Giovedì 8 gennaio

Arsenal - Liverpool (ore 21)

CLASSIFICA

1. Arsenal 48

2. Manchester City 42

3. Aston Villa 42

4. Liverpool 34

5. Chelsea 31

6. Manchester United 31

7. Brentford 30

8. Sunderland 30

9. Newcastle 29

10. Brighton 28

11. Fulham 28

12. Everton 28

13. Tottenham 27

14. Crystal Palace 27

15. Bournemouth 23

16. Leeds 22

17. Nottingham Forest 21 *

18. West Ham 14 *

19. Burnley 12

20. Wolverhampton 6

* una partita in più

MARCATORI

19 reti: Haaland (Manchester City)

14 reti: Igor Thiago (Brentford)

9 reti: Semenyo (Bournemouth)