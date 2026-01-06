Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Castellanos in campo 90' ma il West Ham perde ancora: il Nott. Forest passa in rimonta

Castellanos in campo 90' ma il West Ham perde ancora: il Nott. Forest passa in rimonta
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:59
Michele Pavese

Un esordio da dimenticare per Valentin Castellanos con la sua nuova squadra. Il West Ham perde anche contro il Nottingham Forest, in casa, e affonda sempre più in classifica: sono 7 le lunghezze di distanza della squadra di Espirito Santo dalla zona salvezza e dal quartultimo posto, occupato proprio dall'ex club dell'allenatore portoghese oggi alla guida dei londinesi.

Eppure la sfida si era messa bene, con l'autorete di Murillo ad aprire i giochi nel primo tempo. Nella ripresa, dopo la rete annullata a Summerville con il VAR, gli Hammers si sono disuniti; pochi minuti dopo è arrivato il pareggio dell'ex viola Dominguez e a un minuto dalla fine Gibbs-White ha trasformato un rigore che vale tre punti pesantissimi per gli uomini di Dyche.

Martedì 6 gennaio
West Ham - Nottingham Forest 1-2

Mercoledì 7 gennaio
Bournemouth - Tottenham (ore 20.30)
Brentford - Sunderland (ore 20.30)
Crystal Palace - Aston Villa (ore 20.30)
Everton - Wolverhampton (ore 20.30)
Fulham - Chelsea (ore 20.30)
Manchester City - Brighton (ore 20.30)
Burnley - Manchester United (ore 21.15)
Newcastle - Leeds (ore 21.15)

Giovedì 8 gennaio
Arsenal - Liverpool (ore 21)

CLASSIFICA

1. Arsenal 48
2. Manchester City 42
3. Aston Villa 42
4. Liverpool 34
5. Chelsea 31
6. Manchester United 31
7. Brentford 30
8. Sunderland 30
9. Newcastle 29
10. Brighton 28
11. Fulham 28
12. Everton 28
13. Tottenham 27
14. Crystal Palace 27
15. Bournemouth 23
16. Leeds 22
17. Nottingham Forest 21 *
18. West Ham 14 *
19. Burnley 12
20. Wolverhampton 6

* una partita in più

MARCATORI
19 reti: Haaland (Manchester City)
14 reti: Igor Thiago (Brentford)
9 reti: Semenyo (Bournemouth)

