Sarri perde un altro attaccante, Castellanos dalla Lazio al West Ham adesso è ufficiale

Valentin Castellanos ha lasciato la Lazio e la Serie A, adesso il centravanti argentino classe '98 è ufficialmente un nuovo giocatore del West Ham. Nel primo pomeriggio di lunedì 5 gennaio, sono arrivati tutti gli annunci del caso. Affare da 30 milioni di euro, i biancocelesti rimangono però scoperti al momento e soprattutto in vista del prossimo impegno di campionato, visto che Dia è in Coppa d'Africa e Noslin squalificato. Toccherà a Pedro, per ora, prenderne il posto.

'Taty' Castellanos, arrivato nell'estate del 2023 dal New York City per 18,6 milioni di euro, ha trascorso due anni e mezzo alla Lazio. I suoi numeri in Serie A non sono proprio quelli del bomber implacabile: sono state 98 le presenze in biancoceleste della punta argentina, condite da 22 gol. Restringendo il cerchio solo alla Serie A, il rendimento realizzativo di Castellanos migliora un po', con 16 gol messi a segno in 75 apparizioni.

Naturalmente Castellanos ha voluto dedicare un pensiero ai tifosi della Lazio e il suo messaggio d'addio ai colori biancocelesti è arrivato dai social: "Non è mai facile dirsi addio, soprattutto quando bisogna chiudere un capitolo che ha significato tanto sia a livello personale che professionale. Sono arrivato alla Lazio con entusiasmo e voglia di crescere, e ora me ne vado con la serenità di aver dato tutto".