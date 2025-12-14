Sassuolo solita bestia nera del Milan: è 1-1 all'intervallo, in rete Kone e Bartesaghi

Copione perfettamente rispettato: contro il Sassuolo, il Milan non vive mai partite semplici. Le due squadre si affrontano a San Siro, nel lunch match della 15^ giornata di Serie A. Allegri concede una nuova chance dal 1' a Nkunku, in avanti insieme a Pulisic. In mediana, invece, Loftus-Cheek va a fare compagnia ai due totem ovvero Modric e Rabiot. Dall'altra parte Grosso (in tribuna per squalifica), propone il suo classico 4-3-3: una sorta di derby per il centravanti Pinamonti, cresciuto nell'Inter. Ai suoi lati, nel tridente avanzato, ci sono Volpato e Fadera.

Kone spaventa San Siro, Bartesaghi risponde

L'inizio sembra essere promettente per la squadra di Allegri, che comincia subito ad occupare con costanza la metà campo avversaria. Al 13', però, è il Sassuolo a passare: Matic serve Pinamonti che, al limite dell'area e spalle alla porta, funge da vera e propria boa esibendosi in una sponda perfetta per Kone. Il canadese entra in area, si libera di Gabbia e batte sull'uscita Maignan. Il Milan inizialmente fatica a reagire, ma poi cresce alla distanza (pur trovandosi di fronte un avversario sempre pronto a ripartire). Dopo un paio di occasioni mancate di poco da Rabiot, ecco ka rete del pareggio al 34': Modric, in ombra fino a quel momento, imbuca in area per Loftus-Cheek; pallone sulla sinistra per Bartesaghi, che si fa trovare pronto e insacca a due passi dalla porta. L'ultimo highlight di una prima frazione di gioco vivace e senza esclusione di colpi, che termina con il punteggio di 1-1.

Clicca qui per seguire Milan-Sassuolo live su TMW