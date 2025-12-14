TMW
Lombardi: "Rinnovo Crisetig-Padova? Più avanti. La Sorsa rimane a Trapani"
Ospite delle colonne di TMW, all'interno della rubrica 'A Tu per Tu', Stefano Lombardi, agente di lungo corso del calcio italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni su alcuni dei suoi assistiti. Iniziando da Lorenzo Crisetig, centrocampista in scadenza con il Padova in Serie B:
"Parleremo con il Padova più avanti, con il Direttore Mirabelli c'è un ottimo rapporto".
Spazio, poi, ad un pensiero su Cristiano La Sorsa, centrocampista offensivo classe 2006 che sta trovando spazio in Serie C con la maglia del Trapani di Salvatore Aronica:
"Il Trapani gli ha dato fiducia, piace già ad alcune squadre ma il suo futuro è in granata. Vuole ripagare la fiducia del club".
