Avellino, Sounas dopo la prima da avversario a Catanzaro: "Tre anni bellissimi"

Insieme a Tommaso Biasci, Dimitrios Sounas ha rivestito il ruolo di grande ex ieri in occasione di Catanzaro-Avellino. Il giocatore degli irpini ha raccontato le sue emozioni dopo il match del 'Ceravolo' attraverso i microfoni di PrimaTivvù:

"Era il minimo salutare la gente qui, abbiamo passato tre anni molto belli, contento dell’accoglienza ricevuta".

Il greco, poi, è passato all'analisi del match: “Partita non facile, ci stavamo difendendo bene, loro non avevano creato molto. In questo momento dobbiamo migliorare con la palla in nostro possesso. Il pallino del gioco è stato loro, ma occasioni da gol non ne ho viste. Peccato. Potevamo fare di più, bisogna lavorare e migliorare molto. Vogliamo chiudere al meglio il 2025. Ogni gara è difficile, ora c’è il Palermo e poi il Bari. Ma dobbiamo pensare a noi stessi. Ora dobbiamo guardare avanti e da lunedì penseremo a preparare la gara contro il Palermo”.