Roma, vigilia del match contro il Como: a breve la conferenza stampa di Gasperini
Archiviata la trasferta di Glasgow contro il Celtic in Europa League, la Roma è chiamata a rialzarsi in campionato dopo le sconfitte contro Napoli e Cagliari: domani alle 20.45, i giallorossi ospiteranno il Como di Cesc Fabregas allo Stadio Olimpico. Alle 13.30 odierne, Gian Piero Gasperini presenterà il match in conferenza stampa presso l'apposita sala del Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Diretta testuale a cura di TMW.
13.10 - A breve la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
