Carrarese-Virtus Entella, i convocati di Calabro: out Accornero, Arena e Salamon
Attraverso i propri canali ufficiali la Carrarese ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Antonio Calabro per la gara in programma oggi contro la Virtus Entella, valida per la 16ª giornata del campionato di Serie B.
Rispetto all'ultimo match disputato contro la Sampdoria risulta indisponibile Accornero. Ancora fuori Salamon in difesa e Arena in avanti.
Portieri: Bleve, Bencaster, Fiorillo, Garofani
Difensori: Calabrese, Illanes, Imperiale, Oliana, Ruggeri
Centrocampisti: Belloni, Bouah, Bozhanaj, Cicconi, Hasa, Melegoni, Parlanti, Schiavi, Zanon, Zuelli
Attaccanti: Abiuso, Distefano, Finotto, Rubino, Sekulov, Torregrossa
