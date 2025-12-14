Napoli, ancora sirene arabe per Politano. Ma l'esterno ha già fatto la sua scelta

Matteo Politano vorrebbe riprendersi una maglia da titolare. Contro l’Udinese, nella sfida che apre un nuovo snodo del calendario tra campionato ed Europa, l’esterno potrebbe tornare dall’inizio dopo cinque gare consecutive tra Serie A e Champions League vissute da comprimario. Un ribaltamento di prospettiva netto per chi, fino a poche settimane fa, era considerato un inamovibile nello scacchiere offensivo del Napoli.

Il cambio di sistema voluto da Antonio Conte, con il passaggio al 3-4-3, e soprattutto lo stato di grazia di David Neres hanno ridotto drasticamente lo spazio per Politano, finito ai margini se si esclude la Coppa Italia. Eppure, la gara contro l’Udinese potrebbe segnare un punto di svolta: l’azzurro è candidato a partire dal primo minuto, con Neres confermato a sinistra e l’esclusione di Lang tra le opzioni più accreditate.

Intanto il nome di Politano continua a essere presente sul mercato. Le offerte provenienti dall’Arabia Saudita non sono mancate, ma secondo quanto riportato da Il Mattino il giocatore avrebbe già fatto la sua scelta. Le tentazioni arabe restano sullo sfondo: Politano è legato al Napoli da un contratto e intende rispettarlo fino in fondo. Nel nuovo corso contiano il suo ruolo è cambiato, non più centrale come in passato, ma la possibilità di rilanciarsi passa anche da gare come quella di oggi. E Politano è pronto a giocarsela.