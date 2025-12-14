Carrarese-Virtus Entella, i convocati di Chiappella: quattro giocatori indisponibili
Attraverso i propri canali ufficiali la Virtus Entella ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Andrea Chiappella per la gara in programma oggi contro la Carrarese, valida per la 16ª giornata del campionato di Serie B.
Risultano indisponibili Del Lungo e Parodi in difesa, Boccadamo e Matteazzi a centrocampo.
Portieri: Colombi, Del Frate, Siaulys
Difensori: Tiritiello, Marconi, Palomba, Moretti, Bottaro, Portanova
Centrocampisti: Nichetti, Lipani, Bariti, Karic, Franzoni, Di Mario, Dalla Vecchia, Benali, Mezzoni
Attaccanti: Guiu, Debenedetti, Fumagalli, Russo, Ankeye
