Sampdoria, pronta l'ennesima rivoluzione: da Mulattieri a Salvatore Esposito, tanti nomi nel mirino

Penultima in classifica e con lo spettro di una stagione che rischia di trasformarsi in un incubo sportivo, la Sampdoria non può più permettersi esitazioni. In attesa del risultato del Pescara, la posizione dei blucerchiati impone una reazione immediata, soprattutto sul mercato di gennaio, che diventa un passaggio cruciale per tentare di invertire la rotta.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la dirigenza doriana starebbe valutando un ampio ventaglio di profili, compatibilmente con le risorse che il proprietario Joseph Tey deciderà di mettere a disposizione. In attacco il taccuino è fitto: piacciono Samuele Mulattieri, Dennis Johnsen, Manuel De Luca e Giuseppe Caso, giocatori accomunati dalla necessità di rilanciarsi e di ritrovare continuità. A centrocampo il nome che accende maggiormente la fantasia dei tifosi è quello di Salvatore Esposito, rientrato da poco dopo l’infortunio, affiancato da Thorir Helgason come possibile rinforzo di equilibrio e dinamismo.

Non mancano le idee per gli altri reparti: per la porta si valuta Alfred Gomis, mentre sulle corsie laterali spunta la suggestione Mehdi Dorval del Bari. Tra opportunità di mercato e sogni più ambiziosi, una cosa è certa: la Sampdoria dovrà intervenire in maniera decisa e mirata, perché restare immobili significherebbe esporsi al rischio concreto del peggior epilogo possibile.