Conti: "Dissi a Viola che vedevo bene papà al Napoli, due ore dopo gli rinnovò il contratto"

Daniele Conti, ex centrocampista e bandiera del Cagliari, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport alcuni retroscena significativi della sua carriera e del rapporto con il padre Bruno, storico simbolo della Roma. Uno dei momenti più curiosi riguarda proprio il Napoli di Diego Armando Maradona, protagonista di un aneddoto rimasto indelebile nella memoria di Conti: “Mio padre mi portava sempre negli spogliatoi. Una volta il presidente Dino Viola mi chiese in quale squadra avrei voluto vederlo giocare, perché era in scadenza. Risposi: nel Napoli, perché c’era Maradona. Due ore dopo gli aveva già rinnovato il contratto”.

Conti ha poi ripercorso le tante possibilità avute nel corso della carriera: dall’interesse del Napoli e della Fiorentina fino alle opportunità in Germania. “Un anno mi chiamò Ranieri per portarmi al Monaco”, ha aggiunto. Ma il Cagliari, che definisce “la mia Nazionale”, è rimasto sempre la sua scelta di cuore.

Determinante, nel suo percorso, il distacco da Roma e dal peso del cognome: “Andare via è stata la chiave per farcela. Avere un padre così è scomodo: devi andare al doppio degli altri per toglierti l’etichetta del raccomandato. A Roma ancora di più. Ho esordito in giallorosso, ma ero contento di lasciare: avevo bisogno di fare il mio percorso”.