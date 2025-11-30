La vendetta da ex di Palladino sulla Fiorentina, Napoli avanti a Roma: le top news delle 22

Si sta per concludere la domenica della 13^ giornata di Serie A, con il Napoli che ha concluso avanti per 1-0 sulla Roma il primo tempo della partita dell'Olimpico. A decidere la contesa, fino a qui, la fuga in ripartenza di Neres, lanciato verso la porta da Hojlund e capace di battere Svilar a tu per tu. Qualche difficoltà di troppo per la squadra di Gasperini nella prima frazione, considerando che sono servite anche diverse parate di Svilar.

Nella partita delle ore 18, invece, è andata in scena la vendetta da ex di Palladino nei confronti della Fiorentina. 2-0 per l'Atalanta, che per la prima volta in questa stagione (e quindi anche nell'era del post-Gasperini) riesce a inanellare due vittorie consecutive. Sprofondo viola invece per la Fiorentina, ultima a pari punti con l'Hellas Verona in classifica. Le due squadre sono accomunate dal non essere ancora riuscite a vincere neanche una partita in questo campionato e c'è un dato statistico che racconta di come nessuno, arrivando a questo punto in tali condizioni, abbia evitato la Serie B. La salvezza dista 5 punti.

Dopo il match, Palladino ha anche parlato in conferenza stampa, confermando le voci a proposito della possibilità esistente di un suo ritorno alla Fiorentina, dopo l'esonero di Pioli: "Si, ma c'era stata solo una chiacchierata. Sono contento di essere qui all'Atalanta".