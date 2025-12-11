Europa League, i risultati al 45': Betis a valanga, il Nizza non risorge. Bene lo Stoccarda
TUTTO mercato WEB
Di seguito i risultati dei primi tempi delle sfide di Europa League cominciate alle 18.45:
Din. Zagabria - Betis 0-3: 31' aut. Dominguez, 34' Riquelme, 38' Antony
Ferencvaros - Rangers 1-1: 27' Miovski (R), 45'+5 Otvos (F)
Ludogorets - PAOK 1-1: 33' Stanic (L), 39' Despodov (P)
Midtjylland - Genk 1-0: 17' Cho
Nizza - Braga 0-1: 28' Victor
Stoccarda - M. Tel Aviv 2-0: 24' Assignon, 37' Tomas
Sturm Graz - Stella Rossa 0-0
Utrecht - Nottingham Forest 0-0
Young Boys - Lilla 0-0
Ore 21
Basilea - Aston Villa
Brann - Fenerbahce
Celta Vigo - Bologna
Celtic - Roma
Porto - Malmo
FCSB - Feyenoord
Friburgo - Salisburgo
Lione - G.A. Eagles
Panathinaikos - Plzen
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
Le più lette
2 Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
La Fiorentina batte 2-1 la Dinamo Kiev e Vanoli raccoglie la prima vittoria: tra poco la conferenza stampa
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Italia U17, le avversarie nel Round 2 di qualificazione all'Europeo. Leandri: "Possiamo giocarcela con tutte"