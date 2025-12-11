La Dinamo Kiev pareggia al secondo tiro in porta: sassata di Mykhailenko che buca De Gea
La Fiorentina approccia male il secondo tempo e dopo nove minuti dal fischio di inizio della ripresa la Dinamo Kiev trova il pareggio grazie alla sassata dal limite dell’area di Mykhailenko, che buca De Gea al secondo tipo in porta della formazione ucraina.
