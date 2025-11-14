Ceppitelli: "Vanoli può essere l'uomo giusto per la Fiorentina. A Venezia toccò i tasti giusti"

L'ex difensore del Cagliari e del Venezia Luca Ceppitelli ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola di Paolo Vanoli, mister della Fiorentina: "Il mister può essere l'uomo giusto per la Fiorentina. Lo ritengo un allenatore che può competere in una piazza importante come Firenze. Lì a Venezia noi avevamo bisogno qualcosa a livello caratteriale, e al mister questo non manca. Mancavamo di compattezza, di motivazione, la qualità non ci mancava. Lui fu bravo a trovare le giuste motivazione e diede una grande organizzazione. Riuscì a toccare le corde giuste e diede una quadra. Lui è un grandissimo lavoratore e toccò i tasti giusti".

I messaggi di Pioli non sono arrivati?

"Può essere. Si è presentato dicendo e facendo promesse importanti. Poi i risultati non gli hanno dato mano, è venuta meno la convinzione. I giocatori hanno perso le proprie certezze. Quando ti ritrovi poi in queste situazioni di classifica devi tornare ad essere super umile. Devi essere più pratico, e la piazza capisco che possa storcere il naso. Però al momento meglio fare risultato che giocare bene".

L'attacco e la difesa?

"Vanoli è bravo a scegliere gli interpreti in base all'avversario. Una delle sue qualità è darti soluzione per affrontare la squadra avversaria. Piccole letture che fanno la differenza. A Venezia anche noi giocavamo a 3, ci lavorammo molto quando arrivò lui. Ci fu tanta maniacalità. Ha saputo tirar fuori da Pohjanpalo il massimo".