Udinese, allenamento a porte aperte: oltre mille tifosi a sostenere la squadra di Runjaic

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 23:15Serie A
Daniel Uccellieri

L'Udinese chiude il 2025 con i propri tifosi. La squadra di mister Runjaic nella giornata odierna ha svolto una seduta di allenamento a porte aperte. Di seguito il report del club friulano:

"Sorrisi, applausi e tanto calore nonostante il freddo al Centro Sportivo Bruseschi, dove oltre mille tifosi bianconeri si sono radunati per assistere all'allenamento a porte aperte dei ragazzi di mister Runjaic.

Davanti al folto pubblico che li ha sostenuti in vista della sfida al Como, i bianconeri hanno svolto una prima parte di allenamento senza palla, per poi passare a svolgere alcune partitelle con diversi formati di campo e porte. Al termine della seduta, come di consueto, ampio spazio ad autografi e fot"o.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Chi l'avrebbe mai detto? L'incredibile 2025 degli allenatori raccontato in dieci clamorose storie. Sancito anche il tramonto di uno dei più grandi di sempre
