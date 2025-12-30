Udinese, allenamento a porte aperte: oltre mille tifosi a sostenere la squadra di Runjaic
L'Udinese chiude il 2025 con i propri tifosi. La squadra di mister Runjaic nella giornata odierna ha svolto una seduta di allenamento a porte aperte. Di seguito il report del club friulano:
"Sorrisi, applausi e tanto calore nonostante il freddo al Centro Sportivo Bruseschi, dove oltre mille tifosi bianconeri si sono radunati per assistere all'allenamento a porte aperte dei ragazzi di mister Runjaic.
Davanti al folto pubblico che li ha sostenuti in vista della sfida al Como, i bianconeri hanno svolto una prima parte di allenamento senza palla, per poi passare a svolgere alcune partitelle con diversi formati di campo e porte. Al termine della seduta, come di consueto, ampio spazio ad autografi e fot"o.
