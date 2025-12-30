Cosmi crede alla Juventus: "Scudetto? In questa Serie A non c'è un padrone"

La Juventus si è davvero ritrovata? E a cosa può puntare nel resto della stagione? Il nuovo tecnico Luciano Spalletti non ha mai nascosto, fin dal suo insediamento, il desiderio di provare a rientrare nel giro delle squadre in lotta per lo Scudetto ed in effetti allo stato attuale delle cose i bianconeri sono a ridosso dalla vetta.

Sono appena 4 i punti che separano la Juventus dal primo posto occupato dall'Inter, pur considerando che la Signora ha una partita in più già disputata. La prospettiva per Kenan Yildiz e compagni ora è cambiata insomma e dopo tre vittorie consecutive in campionato, i tifosi possono sperare che una svolta dalla crisi sia arrivata in maniera definitiva.

Ospite degli studi di SportMediaset, l'allenatore Serse Cosmi ha detto la sua in merito all'argomento, nell'analizzare la bagarre che c'è in vetta per la lotta Scudetto. Queste le sue parole riportate da Bianconeranews.it: "La Juventus parecchi punti da recuperare, ma in una Serie A dove non c'è un padrone chiaro, se Spalletti riesce a donare continuità alla propria squadra, i bianconeri possono rientrare nel giro di vertice. Intanto la Juve arriva da tre vittorie di fila e ha fatto il suo in attesa che le quattro partecipanti alla Supercoppa recuperino le proprie partite".