Cagliari, squadra in campo in vista del Milan: lavoro personalizzato per Zé Pedro
Ancora lavoro personalizzato per Zé Pedro, difensore portoghese del Cagliari, fermo da novembre dopo l'intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco esterno del ginocchio sinistro. Di seguito la nota del club:
Nuova seduta di allenamento al CRAI Sport Center in vista del match contro il Milan, prima gara del 2026, in programma venerdì 2 gennaio all’Unipol Domus. La prima parte dell’allenamento odierno è stata svolta in palestra con focus sulla forza. Poi il gruppo si è trasferito in campo per delle esercitazioni tecniche ed un torneo a più squadre, con partite giocate su spazi ridotti ad alta intensità.
Lavori personalizzati per Zé Pedro.
Domani, mercoledì 31 dicembre, squadra di nuovo in campo al mattino.
